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"Наполі" обіграло "Лаціо" в 1/4 фіналу Кубку Італії

Київ • УНН

 • 12359 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. "Наполі" в чвертьфіналі Кубка Італії перервав шестиматчеву серію "Лаціо" без поразок та пройшов до наступного раунду Кубку, інформує кореспондент УНН.

"Наполі" обіграло "Лаціо" в 1/4 фіналу Кубку Італії

Єдине взяття воріт у грі сталося вже на 2-й хвилині. Лоренцо Інсіньє увійшов з лівої частини штрафного майданчику, обійшов двох футболістів римлян та відправив м'яч поміж ніг голкіперу Стракоші – 1:0.

Наприкінці десятої хвилини підопічні Сімоне Індзагі мали реальний шанс вирівняти становище, але Чіро Іммобіле під слизнувся виконуючи 11-метровий удар і м'яч пішов вище воріт.

Ще з середини тайму колективи завершували матч у меншості. По червоній картці отримали Хісай у неаполітанців та Лукас Лейва у гостей.

Склади команд:

"Наполі": Оспіна - Хісао, Манолас, Ді Лоренцо, Руї - Лоботка (Луперто, 22), Демме, Зьелінскі - Кальєхон (Ельмас, 67), Мілік, Лоренцо Інсіньє (Руїс, 77)

"Лаціо": Стракоша - Феліпе, Ачербі, Раду (Патрік, 70) - Лаццарі, Пароло, Лейва, Мілінкович-Савич, Луліч (Хоні, 76) - Іммобіле, Кайседо (Корреа, 55).

Примітно, що першим півфіналістом турніру став "Ювентус", які відправив чотири м'ячі у ворота "Удінезе".

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