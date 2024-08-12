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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК выявило необоснованные активы на более 19 млн грн у экс-главного экологического инспектора

НАПК выявило необоснованные активы на более 19 млн грн у экс-главного экологического инспектора

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 14:46  •  5516 просмотра

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НАПК выявило у бывшего главного экологического инспектора Карпатского округа необоснованные активы на 19,3 млн грн. ГБР и прокуратура сообщили чиновнику о подозрении в незаконном обогащении.

НАПК выявило необоснованные активы на более 19 млн грн у экс-главного экологического инспектора Карпатского округа. ГБР и областная прокуратура сообщили о подозрении.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с учетом информации предоставленной Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Львове, Управлением СБУ в Ивано-Франковской области выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа - Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Карпатского округа

- говорится в сообщении. 

По результатам проведенного НАПК мониторинга образа жизни (МСЖ) Территориальное управление ГБР, расположенное в городе Львове, под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины - незаконное обогащение.

Сообщается, что НАПК установило, что в течение 2020-2023 годов чиновник, члены его семьи и связанные с ним физические лица приобрели необоснованных активов на 19,3 млн грн. Речь идет о:

  • автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года выпуска стоимостью 9,4 млн грн;
  • автомобиль Volkswagen Touareg 2021 г.в. стоимостью 2,7 млн грн;
  • четыре квартиры в Ивано-Франковске общей стоимостью 4,3 млн грн;
  • нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн грн;

Так, жена служащего стала обладательницей двух ценных транспортных средств, не имея на это достаточно средств из законных источников. Также она приобрела в собственность нежилое помещение общей площадью более 208 кв м в Ивано-Франковске за якобы 596 тыс. грн, которые впоследствии подарила дочери. Реальная стоимость недвижимости составляет около 3 млн грн

- информирует НАПК.

Отмечается, что сам служащий приобрел трехкомнатную квартиру общей площадью более 82 кв м. Средняя стоимость такого жилья составляет около миллиона гривен.

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"Также он приобрел в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 75,8 кв м, которую впоследствии подарил дочери. Служащий пытался доказать, что квартира была приобретена дочерью. Однако НАПК собрало доказательства, свидетельствующие, что именно он приобрел указанный актив, реальная рыночная стоимость которого составляет более 850 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Что касается однокомнатной квартиры площадью 48 кв м стоимостью 486 тыс. грн, то ее служащему "подарило" в знак благодарности третье лицо. НАПК выяснило, что жилье было приобретено по поручению самого служащего, а его стоимость превышает 1,2 млн грн.

НАПК отмечает, что это же лицо впоследствии приобрело еще одну - трехкомнатную квартиру, не будучи на это финансово способным. Во время МСЖ установлено, что жилье, реальная рыночная стоимость которого составляет более 1,5 млн грн, приобрел именно экс-начальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа.

Учитывая все расходы и законные доходы служащего и членов его семьи, НАПК установило, что они не имели финансовой возможности приобрести все вышеупомянутые активы за счет законных доходов

- информирует НАПК.  
Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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