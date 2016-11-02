Накануне завершения представления электронных деклараций ежедневно фиксировалось более 3 тысяч кибератак

"Технические проблемы работы за этот период состоят из мощных d-dos атак, которые принадлежали к так называемым "интеллектуальным" атакам. Накануне завершения представления деклараций ежедневно регистрировалось более 3 тысяч инцидентов. По данному факту готовятся документы в правоохранительные органы, чтобы была надлежащая оценка и расследование для установления заказчиков и исполнителей", - сказал он.

Как сообщал УНН, всего электронных деклараций было подано чиновниками в единый реестр 28 октября - 36 097 документов.