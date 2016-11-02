Накануне завершения представления электронных деклараций ежедневно фиксировалось более 3 тысяч кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Одной из проблем е-декларирования были кибератаки, количество которых за день достигало 3 тысяч, и эти факты будут переданы правоохранителям для расследования. Об этом сообщил во время брифинга председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдовченко, передает корреспондент УНН.
"Технические проблемы работы за этот период состоят из мощных d-dos атак, которые принадлежали к так называемым "интеллектуальным" атакам. Накануне завершения представления деклараций ежедневно регистрировалось более 3 тысяч инцидентов. По данному факту готовятся документы в правоохранительные органы, чтобы была надлежащая оценка и расследование для установления заказчиков и исполнителей", - сказал он.
Как сообщал УНН, всего электронных деклараций было подано чиновниками в единый реестр 28 октября - 36 097 документов.