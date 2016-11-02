Напередодні завершення подання е-декларацій щоденно фіксувалось більше 3 тисяч кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Однією з проблем е-декларування були кібератаки, кількість яких за день досягала 3 тисяч, і ці факти будуть передані правоохоронцям для розслідування. Про це повідомив під час брифінгу голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдовченко, передає кореспондент УНН.
"Технічні проблеми роботи за цей період складаються з потужних d-dos атак, які належали до так званих "інтелектуальних" атак. Напередодні завершення подання декларацій щоденно реєструвалось більше 3 тисяч інцидентів. По цим фактом готуються документи в правоохоронні органи, щоб була належна оцінка і розслідування для встановлення замовників і виконавців",- сказав він.
Як повідомляв УНН, найбільше електронних декларацій було подано чиновниками до єдиного реєстру 28 жовтня – 36 097 документів.