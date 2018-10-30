Накануне самоубийства харьковская школьница поссорилась с родителями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Школьница, которую нашли повешенной на балконе одного из жилых домов в Харькове, накануне трагедии поссорилась с родителями. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"У девочки были проблемы с учебой. Она поссорилась с родителями накануне", – рассказал источник.
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Как сообщал УНН, в Харькове 14-летняя школьница совершила самоубийство. Тело девушки в петле из веревки нашел ее отец на общем балконе жилого дома.
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Напомним, в Мариуполе 16-летняя девушка умерла в результате падения с 14-го этажа заброшенного здания.