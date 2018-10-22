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Самогубство породіллі у Києві: відкрито кримінальне провадження

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві поліцейські встановлюють обставини загибелі породіллі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“За фактом загибелі породіллі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини і причини цієї трагічної події”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, 32-річна жінка, мати новонародженої двійні, випала із вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку. 

Трагедія сталась вночі у неділю, 21 жовтня. Сигнал про подію надійшов до чергової частини Шевченківського управління поліції. Повідомлялось, що з вікна будинку на вулиці Багговутівській випала жінка.

За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві під час пологів на дому померла дитина.

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