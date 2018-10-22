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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44441 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113276 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121308 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160522 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150200 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139243 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 118216 просмотра

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Самоубийство роженицы в Киеве: открыто уголовное производство

Самоубийство роженицы в Киеве: открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели роженицы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого трагического события”, - говорится в сообщении.

Отмечается, 32-летняя женщина, мать новорожденной двойни, выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома.

Трагедия произошла ночью в воскресенье, 21 октября. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Шевченковского управления полиции. Сообщалось, что из окна дома на улице Баггоутовской выпала женщина.

По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 12 октября в Киеве во время родов на дому умер ребенок.

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