У Києві під час пологів на дому померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У ніч на 12 жовтня в Дніпровському районі Києва під час пологів на дому в багатодітній родині померла дитина. Таку інформацію УНН підтвердили у прес-службі столичного управління поліції.
“Такий випадок був. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, належним чином задокументувала подію. Тіло дитини забрали на судово-медичну експертизу. Причина смерті встановлюється”, - повідомили в прес-службі.
За інформацією правоохоронців, виклик надійшов від родичів породіллі.
Стан жінки наразі невідомий.
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