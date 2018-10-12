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У Києві під час пологів на дому померла дитина

У Києві під час пологів на дому померла дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У ніч на 12 жовтня в Дніпровському районі Києва під час пологів на дому в багатодітній родині померла дитина. Таку інформацію УНН підтвердили у прес-службі столичного управління поліції.

“Такий випадок був. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, належним чином задокументувала подію. Тіло дитини забрали на судово-медичну експертизу. Причина смерті встановлюється”, - повідомили в прес-службі.

За інформацією правоохоронців, виклик надійшов від родичів породіллі.

Стан жінки наразі невідомий.

Як повідомляв УНН, киянці, яка заморила голодом сина, продовжили арешт.

Українські Національні Новини

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