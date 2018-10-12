В Киеве во время родов на дому умер ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В ночь на 12 октября в Днепровском районе Киева во время родов на дому в многодетной семье умер ребенок. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе столичного управления полиции.
“Такой случай был. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, надлежащим образом задокументировала событие. Тело ребенка забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается”, — сообщили в пресс-службе.
По информации правоохранителей, вызов поступил от родственников роженицы.
Состояние женщины пока неизвестно.
Как сообщал УНН, киевлянке, которая заморила голодом сына, продлили арест.