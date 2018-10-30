Напередодні самогубства харківська школярка посварилася з батьками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Школярка, яку знайшли повішаною на балконі одного з житлових будинків у Харкові, напередодні трагедії посварилася з батьками. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"У дівчинки були проблеми з навчанням. Вона посварилася з батьками напередодні", – розповіло джерело.
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Як повідомляв УНН, у Харкові 14-річна школярка скоїла самогубство. Тіло дівчини у зашморгу з мотузки знайшов її батько на загальному балконі житлового будинку.
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Нагадаємо, у Маріуполі 16-річна дівчина померла внаслідок падіння з 14-го поверху покинутої будівлі.