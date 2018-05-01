Нападающий "Зари" признали лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинская Премьер-лига после опроса экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 29 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
По итогам голосования победу одержал форвард “Зари” Иури. За него проголосовали большинство респондентов.
Состав экспертного совета Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко.
Напомним, что победителем предыдущего тура стал форвард “Динамо”.