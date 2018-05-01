Нападника "Зорі" визнали кращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після опитування експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув форвард “Зорі” Іурі. За нього проголосували більшість респондентів.
Склад експертної ради: Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко.
Нагадаємо, що переможцем попереднього туру став форвард “Динамо”.