Нападающий "Мариуполя" признан лучшим футболистом 20 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий молодежной сборной Украины и “Мариуполя” Андрей Борячук, который в матче с “Звездой” сделал хет-трик. Он значительно опередил полузащитника “Шахтера” Марлоса у которого дубль и 3 результативные передачи в игре с “Черноморцем”.

Заметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Александр Денисов, Виктор Грачев.

Напомним, что в аналогичной номинации предыдущего тура торжествовал голкипер “Александрии”.