Нападающий "Мариуполя" признан лучшим футболистом 20 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила наиболее заметного футболиста из всех, принявших участие в матчах 20 тура чемпионата УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий молодежной сборной Украины и “Мариуполя” Андрей Борячук, который в матче с “Звездой” сделал хет-трик. Он значительно опередил полузащитника “Шахтера” Марлоса у которого дубль и 3 результативные передачи в игре с “Черноморцем”.
Заметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Александр Денисов, Виктор Грачев.
Напомним, что в аналогичной номинации предыдущего тура торжествовал голкипер “Александрии”.