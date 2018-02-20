Нападника "Маріуполя" визнано найкращим футболістом 20 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 20 туру чемпіонату УПЛ, передає УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник молодіжної збірної України та “Маріуполя” Андрій Борячук, який у матчі із “Зіркою” зробив хет-трик. Він значно випередив півзахисника “Шахтаря” Марлоса у якого дубль та 3 результативні передачі у грі з “Чорноморцем”.
Зауважимо, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олександр Денисов, Віктор Грачов.
Нагадаємо, що в аналогічній номінації попереднього туру тріумфував голкіпер “Олександрії”.