Нападающий "Звезды" заменил Цыганкова в составе молодежной сборной Украины

Тренерский штаб во главе с Александром Головко решил вызвать в расположение команды нападающего Кропивницкой “Звезды” Сергея Петрова.

Примечательно, что на счету 20-летнего игрока 5 игр в составе “Звезды” и ни одного забитого мяча в нынешней кампании УПЛ. Сезон футболист начинал в “Волыни” с которой также провел 5 противостояний в Первой лиге и отдал 1 результативную передачу.

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Отметим, что 6 ноября молодежная сборная Украины начала сбор в Ирпене, где готовится к матчам квалификационного турнира Евро-2019. 10 ноября “сине-желтые” дома примут сборную Англии U-21. 14-го ноября подопечные Александра Головко сыграют на выезде с шотландцами.

Добавим также, матч молодежных сборных Украины и Англии состоится на “Оболонь-Арене” в 18:00.