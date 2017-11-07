Нападник "Зірки" замінив Циганкова у складі молодіжної збірної України

Тренерський штаб на чолі із Олександром Головко вирішив викликати у розташування команди нападника кропивницької "Зірки" Сергія Петрова.

Примітно, що на рахунку 20-річного гравця 5 ігор у складі "Зірки" і жодного забитого м'яча в нинішній кампанії УПЛ. Сезон футболіст починав у "Волині" з якою також провів 5 протистоянь у Першій лізі і віддав 1 результативну передачу.

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Відзначимо, що 6 листопада молодіжна збірна України розпочала збір в Ірпені, де готується до матчів кваліфікаційного турніру Євро-2019. 10 листопада "синьо-жовті" вдома приймуть збірну Англії U-21. 14-го листопада підопічні Олександра Головка зіграють на виїзді з шотландцями.

Додамо також, матч молодіжних збірних України та Англії відбудеться на "Оболонь-Арені" о 18:00.