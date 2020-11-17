Нападающий "Реала" может стать одноклубником Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас стал трансферной целью "Вест Хэма" на следующий год, сообщает УНН со ссылкой на "Goal".
В услугах 27-летнего испанского футболиста заинтересован “Вест Хэм Юнайтед”. Лондонцы сделали запрос и намерены подписать футболиста январе 2021 года.
Контракт Мариано с “Реалом” рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он не имел достаточной игровой практики и сыграл 1 матч в чемпионате Испании.
Добавим, что клуб в котором выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко 11 очков после 8-ми туров и занимает 12-ю строчку в АПЛ.