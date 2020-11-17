Нападник "Реалу" може стати одноклубником Ярмоленка

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Форвард мадридського "Реала" Маріано Діас став трансферною метою "Вест Хема" на наступний рік, повідомляє УНН з посиланням на "Goal".

У послугах 27-річного іспанського футболіста зацікавлений “Вест Хем Юнайтед”. Лондонці зробили запит і мають намір підписати футболіста січні 2021 року.

Контракт Маріано з “Реалом” розрахований до 2023 року. У цьому сезоні він не мав достатньої ігрової практики та зіграв 1 матч в чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що клуб в якому виступає вінгер збірної України Андрій Ярмоленко має 11 очок після 8-ми турів та займає 12-й рядок в АПЛ.

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