Нападник "Реалу" може стати одноклубником Ярмоленка

У послугах 27-річного іспанського футболіста зацікавлений “Вест Хем Юнайтед”. Лондонці зробили запит і мають намір підписати футболіста січні 2021 року.

Контракт Маріано з “Реалом” розрахований до 2023 року. У цьому сезоні він не мав достатньої ігрової практики та зіграв 1 матч в чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що клуб в якому виступає вінгер збірної України Андрій Ярмоленко має 11 очок після 8-ми турів та займає 12-й рядок в АПЛ.