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Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражу

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Во Львове троим участникам беспорядков в Сыховском районе избрали меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Их подозревают в препятствовании законной деятельности Вооружённых Сил Украины.

Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражу
Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове избрали меры пресечения еще трем участникам беспорядков в Сыховском районе - содержание под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Сегодня были избраны меры пресечения еще трем участникам беспорядков в Сыховском районе Львова - содержание под стражей без права внесения залога. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля в Сыхове

- говорится в сообщении.

Отмечается, что они лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского РТЦК и СП - блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже перевернули его. Тогда как 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, словесно оскорбляя.

Всех троих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанным сообщено о подозрениях в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправных действий

- добавили в прокуратуре.

Напомним

Правоохранители задержали еще четырех участников беспорядков, которые произошли 8 июля в Сыховском районе Львова во время проведения мероприятий оповещения.

Павел Башинский

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