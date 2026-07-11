Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражу
Киев • УНН
Во Львове троим участникам беспорядков в Сыховском районе избрали меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Их подозревают в препятствовании законной деятельности Вооружённых Сил Украины.
Во Львове избрали меры пресечения еще трем участникам беспорядков в Сыховском районе - содержание под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Сегодня были избраны меры пресечения еще трем участникам беспорядков в Сыховском районе Львова - содержание под стражей без права внесения залога. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля в Сыхове
Отмечается, что они лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского РТЦК и СП - блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже перевернули его. Тогда как 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, словесно оскорбляя.
Всех троих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанным сообщено о подозрениях в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправных действий
Напомним
Правоохранители задержали еще четырех участников беспорядков, которые произошли 8 июля в Сыховском районе Львова во время проведения мероприятий оповещения.