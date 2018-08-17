Нападение на полицейского во Львове: подозреваемый арестован

Нападающему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Другого участника события привлечено к административной ответственности по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 августа, в ходе комплексной отработки города оперативники заметили двух человек, которые в центре города Львова наносили краской надпись на фасад здания. Когда правонарушители поняли, что полицейские застали их на месте происшествия, обратились в бегство. Во время задержания один из беглецов причинил 33-летнему оперуполномоченному ножевое проникающее ранение. Капитана полиции прооперировали, сейчас его состояние стабильно тяжелое.



20-летних жителей Львова был доставлен в отдел полиции. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.