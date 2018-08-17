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Напад на поліцейського у Львові: підозрюваного заарештовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. За рішенням Галицького райсуду міста Львова 20-річного львів’янина, якого підозрюють у нападі на поліцейського, взято під варту без права внесення застави терміном на 60 діб. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУНП у Львівській області.

Напад на поліцейського у Львові: підозрюваного заарештовано

Нападнику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 діб.

Іншого учасника події притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст.152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція статтей – адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 17 серпня, у ході комплексного відпрацювання міста оперативники помітили двох осіб, які в центрі міста Львова наносили фарбою напис на фасад будинку. Коли правопорушники зрозуміли, що поліцейські застали їх на місці події, почали тікати. Під час затримання один із втікачів заподіяв 33-річному оперуповноваженому ножове проникаюче поранення. Капітана поліції прооперовано, зараз його стан стабільно важкий.

20-річних мешканців Львова було доставлено у відділ поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п'яти років позбавлення волі.

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