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Нанесли ущерб компании на 730 млн грн: разоблачены экс-руководители Запорожьеоблэнерго

Киев • УНН

 • 706 просмотра

СБУ и БЭБ разоблачили бывших директора и коммерческого директора ПАО. Они заключили договор, из-за чего предприятие понесло убытки на 730 млн грн.

Нанесли ущерб компании на 730 млн грн: разоблачены экс-руководители Запорожьеоблэнерго

Служба безопасности и БЭБ разоблачили бывших гендиректора и коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго", которые допустили убытки предприятия на 730 млн грн. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, в 2019 году фигуранты заключили договор с промышленным предприятием на поставку электрической энергии на его производственные мощности.

Согласно заключенному соглашению производитель должен был получать от госкомпании электроэнергию по тарифу 2-го класса, который предусмотрен для промышленных объектов, не имеющих собственной подстанции

- говорится в сообщении.

В таком случае значительно возрастает себестоимость "тока" из-за дополнительного использования высоковольтных линий и кабельных систем для его подачи потребителю.

Впрочем, как выяснило расследование, по факту завод получал электроэнергию по тарифу 1-го класса, что значительно уменьшает ее себестоимость.

При этом бывший топ-менеджмент энергопредприятия не проверил достоверность происхождения электроэнергии и допустил убытки в особо крупных размерах.

Выводы независимой экспертизы подтвердили убытки, нанесенные предприятию на 730 млн грн.

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Также в ходе расследования дополнительно установлено, что экс-глава энергетической компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных.

По имеющимся данным, для этого фигурант делал фотоснимки персональных данных потерпевших.

На основании собранных доказательств обоим экс-чиновникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Кроме этого, действия бывшего гендиректора энергокомпании дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Ольга Розгон

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