«Нанесла удар по нарративу путина» - Боррель об операции на Курщине
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС отметил стратегическую смелость украинцев. Он сказал, что операция в курской области подрывает российский нарратив о войне.
Операция на Курщине нанесла удар по нарративу российского президента Владимира Путина о войне, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.
Детали
Глава дипломатии ЕС отметил, что «украинцы продемонстрировали много стратегической смелости».
«Эта операция в Курске нанесла удар по нарративу Путина об этой войне. Как важная стратегическая новость», - отметил Боррель.
Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель29 августа 2024, 08:13 • 13536 просмотров