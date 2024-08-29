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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Нанесла удар по нарративу путина» - Боррель об операции на Курщине

«Нанесла удар по нарративу путина» - Боррель об операции на Курщине

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 08:37  •  13462 просмотра

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Глава дипломатии ЕС отметил стратегическую смелость украинцев. Он сказал, что операция в курской области подрывает российский нарратив о войне.

Операция на Курщине нанесла удар по нарративу российского президента Владимира Путина о войне, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

Глава дипломатии ЕС отметил, что «украинцы продемонстрировали много стратегической смелости».

«Эта операция в Курске нанесла удар по нарративу Путина об этой войне. Как важная стратегическая новость», - отметил Боррель.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель29 августа 2024, 08:13 • 13536 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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