"Завдала удару по наративу путіна" - Боррель про операцію на курщині
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС відзначив стратегічну сміливість українців. Він сказав, що операція в курській області підриває російський наратив про війну.
Операція на курщині завдала удару по наративу російського президента володимира путіна про війну, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.
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Голова дипломатії ЄС зауважив, що "українці продемонстрували багато стратегічної сміливості".
"Ця операція у курську завдала удару по наративу путіна про цю війну. Як важлива стратегічна новина", - зазначив Боррель.
Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель29.08.24, 11:13 • 25452 перегляди