Намерения запретить продажу домашнего мяса ударят по селу - Волк

По его словам, запрет на домашнее мясо ударит по крестьянам. Поэтому, если есть какие-то проблемы с домашним мясом или молоком, то надо фермерам помогать их решать, а не запрещать продажу домашней продукции.

"Мы крайне отрицательно относимся к этому законопроекту. Мы не будем его поддерживать. Мы считаем, что все направлено на возможное ограничение возможностей индивидуальных крестьянских хозяйств и отдельных крестьян, жителей села, которые используют домашний скот, чтобы обеспечить себе проживание.

Если есть проблемы с молоком по качеству - надо помогать крестьянам ее решать. Если есть проблема по качеству мяса - так же, надо развивать ветеринарную службу на селе. То есть, надо идти по пути максимального содействия крестьянам и решения их проблем, а не путем запрета или на сбор молока из личных крестьянских хозяйств или на убой скота. А то, что сейчас предлагается, называется - решать проблему головной боли отрубая голову...", - сказал он.

Напомним, что инициаторы законопроекта (№ 7489) о запрете на продажу домашнего мяса считают, что принятие документа поможет предупредить распространение особо опасных болезней животных.

Однако, по словам депутата С.Тригубенко, нельзя за счет крестьян решать проблемы, с которыми не справляются профильные контролирующие органы.

"Среди мотивов инициативы (№ 7489 - ред.) - вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд...То есть логика такая: "действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет" (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), - написал политик на личной странице в Facebook.

Он также добавил, что вводить какие-либо ограничения и требования к забою животных можно только тогда, когда это "не будет бить по благосостоянию населения".