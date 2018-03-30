Наміри заборонити продаж домашнього м’яса вдарять по селу - Вовк

КИЇВ. 30 березня. УНН. У парламенті зареєстрували законопроект (№ 7489), яким з 2020 року пропонується заборонити фермерам продавати домашнє м’ясо, за умови, якщо забій тварини проводився в домашньому господарстві. У “Радикальній партії” вже заявили, що за подібну ініціативу не голосуватимуть. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп від РПЛ Віктор Вовк.