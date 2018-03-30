Наміри заборонити продаж домашнього м’яса вдарять по селу - Вовк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У парламенті зареєстрували законопроект (№ 7489), яким з 2020 року пропонується заборонити фермерам продавати домашнє м’ясо, за умови, якщо забій тварини проводився в домашньому господарстві. У “Радикальній партії” вже заявили, що за подібну ініціативу не голосуватимуть. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп від РПЛ Віктор Вовк.
За його словами, заборона на домашнє м’ясо вдарить по селянах. А тому, якщо є якість проблеми із домашнім м’ясом чи молоком, то треба фермерам допомагати їх вирішувати, а не забороняти продаж домашньої продукції.
“Ми вкрай негативно ставимось до цього законопроекту. Ми не будемо його підтримувати. Ми вважаємо, що все спрямовано на можливе обмеження можливостей індивідуальних селянських господарств і окремих селян, мешканців села, які використовують домашню худобу, щоб забезпечити собі проживання.
Якщо є проблеми із молоком по якості — треба допомагати селянами її вирішувати. Якщо є проблема по якості м’яса — так само, треба розвивати ветеринарну службу на селі. Тобто, треба йти шляхом максимального сприяння селянам і вирішення їхніх проблем, а не шляхом заборони чи то на збір молока з індивідуальних селянських господарств чи то на забій худоби. А те, що зараз пропонується, називається — вирішувати проблему головної болі відрубуючи голову...”, — сказав він.
Нагадаємо, що ініціатори законопроекту (№ 7489) про заборону на продаж домашнього м’яса вважають, що прийняття документу допоможе попередити розповсюдження особливо небезпечних хвороб тварин.
Натомість, за словами депутата С.Тригубенка, не можна за рахунок селян вирішувати проблеми, з якими не справляються профільні контролюючі органи.
"Серед мотивів ініціативи (№ 7489 — ред.) — вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль ... Тобто логіка така: "дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає" (держоргани не справляються з прямими функціями і обов’язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м’яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають), — написав політик на особистій сторінці в Facebook.
Він також додав, що вводити будь-які обмеження та вимоги до забою домашніх тварин можна тільки тоді, коли це “не буде бити по добробуту населення”.