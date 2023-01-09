Пытаются найти партизан: в Мелитополе оккупанты запустили чат-бот
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Мелитополе оккупанты запустили чат-бот в Телеграмме, с помощью которого пытаются вычислить украинских партизан. Об этом на брифинге сообщил городской голова Иван Федоров, передает УНН.
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«Рашисты запретили перемещение между городами во временной оккупации и теперь нужно оформлять пропуска. С сегодняшнего дня они начали процесс оформления пропусков только для коммерческого транспорта, а в ближайшее время будет возможность их оформлять и для частного транспорта. Например, если человек просто хочет уехать из Мелитополя в Бердянск или Токмак. Также несколько дней назад они открыли чат-бот в Телеграмме, с помощью которого пытаются искать украинских партизан. Кроме того, рассылают людям смс с провокационными вопросами и пытаются таким образом найти сопротивление и партизан в Мелитополе», – сообщил Федоров.
Напомним
В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".