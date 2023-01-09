Намагаються знайти партизанів: у Мелітополі окупанти запустили чат-бот

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«Рашисти заборонили переміщення між містами в тимчасовій окупації і тепер потрібно потрібно оформлювати перепустки. З сьогоднішнього дня вони почали процес оформлення перепусток лише для комерційного транспорту, а найближчим часом буде можливість оформлювати їх і для приватного транспорту. Наприклад, якщо людина просто хоче поїхати з Мелітополя до Бердянська чи Токмака. Також декілька днів тому вони відкрили чат-бот за в Телеграмі, за допомогою якого намагаються шукати українських партизан. Крім того, розсилають людям смс з провокаційними питаннями і намагаються таким чином знайти спротив і партизан в Мелітополі», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки".