Нам, вероятно, еще предстоят очень трудные дни: Туск о переговорах рф и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что политики продолжат работать ради мира на Украине. Он не исключает, то "вероятно, еще предстоят очень трудные дни", передает УНН со ссылкой на rmf24.

Детали

Туск заявил журналистам, что переговоры показали, что русские не проявили доброй воли в Стамбуле.

российская сторона не имела намерения вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона выдвинула условия, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас - отметил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что политики продолжат работать ради мира в Украине. Он добавил, что главной задачей будет сохранение европейского и американского единства по этому вопросу.

Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной... Нам, вероятно, еще предстоят очень трудные дни - отметил он.

Туск также опубликовал пост относительно разговора с Трампом. "Еще один разговор нашей пятерки и звонок президенту Трампу", — написал он, прикрепив к посту фотографию.

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф