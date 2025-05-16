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Нас, ймовірно, ще чекають дуже важкі дні: Туск про переговори рф і України

Київ • УНН

 • 2682 перегляди

Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що росія не проявила доброї волі на переговорах у Стамбулі, висунувши неприйнятні умови. Політики продовжать працювати заради миру в Україні.

Нас, ймовірно, ще чекають дуже важкі дні: Туск про переговори рф і України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що політики продовжать працювати заради миру в Україні. Він не виключає, що "ймовірно, ще чекають дуже важкі дні", передає УНН з посиланням на rmf24.

Деталі

Туск заявив журналістам, що переговори показали, що росіяни не виявили доброї волі в Стамбулі.

російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не тільки для України, але і для всіх нас 

- зазначив глава польського уряду.

Туск підкреслив, що політики продовжать працювати заради миру в Україні. Він додав, що головним завданням буде збереження європейської та американської єдності з цього питання.

Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною... Нам, ймовірно, ще чекають дуже важкі дні 

- зазначив він.

Туск також опублікував пост щодо розмови з Трампом. "Ще одна розмова нашої п'ятірки і дзвінок президенту Трампу", — написав він, прикріпивши до посту фотографію.

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф16.05.2025, 18:59 • 323570 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Дональд Трамп
Стамбул
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