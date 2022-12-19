"Нам нужно их развивать" - нардеп о торговых отношениях между Украиной и Молдовой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина и Молдова должны развивать двусторонние отношения, в том числе и торговые, главное – делать это по правилам и требованиям Евросоюза. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
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“Нам нужно их развивать (отношения с Молдовой – ред.), в том числе торговые. Но это важно делать так, чтобы все соответствовало требованиям и правилам Евросоюза, перспективам нашего членства, стандартам и критериям, которые заложены в ВТО (Всемирная торговая организация - ред.)”, - подчеркнул Александр Мережко.
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Нардеп подчеркнул, что Украина уже начала выход из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ.
“Украина никогда не была членом СНГ. Мы не подписывали устав СНГ. И сейчас мы исходим из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств”, - сообщил он.
Добавим
В прошлом месяце Украина окончательно прекратила сотрудничество в рамках железнодорожного соглашения между странами СНГ.
“Соответствующее постановление одобрил Кабинет Министров Украины. Это одна из инициатив, имеющих целью избавиться даже от формальных связей со страной-агрессором и ее "миньоном”", - заявили в пресс-службе Укрзализныци.
В то же время ряд сделок продолжает действовать. Это, в частности, и Договор о зоне свободной торговли.
Сейчас только этим документом регулируются торгово-экономические отношения между Украиной и Молдовой.
Еще в прошлом году Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилице подписали протокол между Кабмином Украины и правительством Молдовы о внесении изменений в документ.
По словам Дениса Шмыгаля, изменения в Соглашение о свободной торговле предполагают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.
В то же время для внедрения настоящего Протокола Украина должна принять законопроект 0151 о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле (Конвенция Пан-Евро-Мед), который до сих пор находится в стенах Верховной Рады и еще не был вынесен на голосование. Поэтому экспортеры при прохождении таможни вынуждены пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия.