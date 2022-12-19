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“Нам треба їх розвивати” - нардеп про торговельні відносини між Україною та Молдовою

“Нам треба їх розвивати” - нардеп про торговельні відносини між Україною та Молдовою

Київ • УНН

 • 707221 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна та Молдова мають розвивати двосторонні відносини, у тому числі і торговельні, головне - робити це за правилами та вимогами Євросоюзу. Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат, голова парламентського Комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Цитата

“Нам треба їх розвивати (відносини з Молдовою - ред.), в тому числі торговельні. Але це важливо робити так, щоб все відповідало вимогам та правилам Євросоюзу, перспективам нашого членства, стандартам та критеріям, які закладені в СОТ (Світова організація торгівлі - ред.)”, - наголосив Олександр Мережко.

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Нардеп підкреслив, що Україна вже почала вихід з низки міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД.

“Україна ніколи не була членом СНД. Ми не підписували статут СНД. І зараз ми виходимо з міжнародних договорів, які були укладені в рамках Співдружності незалежних держав”, - повідомив він.

Додамо

Минулого місяця Україна остаточно припинила співпрацю в рамках залізничної угоди між країнами СНД.

“Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України. Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв’язків з країною-агресором та її "міньйоном”, - заявили у пресслужбі Укрзалізниці.

Водночас низка угод і досі продовжує діяти. Це, зокрема, і Договір про зону вільної торгівлі.

Зараз лише цим документом регулюються торговельно-економічні відносини між Україною та Молдовою.

Ще минулого року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови про внесення змін до документу.

За словами Дениса Шмигаля, зміни до Угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

Водночас для впровадження цього Протоколу Україна має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю (Конвенція Пан-Євро-Мед), який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування. Тому експортери під час проходження митниці вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія.

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