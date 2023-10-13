Нам нужна надежная геополитическая стабильность в Европе - Зеленский обратился к лидерам европейских стран

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и на всем евроатлантическом пространстве. Об этом он сказал во время онлайн-обращения к участникам встречи сообщества Joint Expeditionary Force, передает УНН.