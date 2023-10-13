Нам потрібна надійна геополітична стабільність у Європі - Зеленський звернувся до лідерів європейських країн

Цитата

«Радий, що цей формат співпраці – Об’єднані експедиційні сили – функціонує та стає міцнішим. Зараз час саме колективних зусиль. Це не означає, що спроможності будь-якої нації окремо занадто малі. Це означає, що завдання, яке стоїть перед нами, занадто велике. Нам потрібна надійна геополітична стабільність у Європі та – ширше – в усьому євроатлантичному просторі», - заявив Зеленський.

За його словами, регіональні формати співпраці дають саме цю практику — знання бути союзниками. Можливості великих альянсів зростають на основі змістовної місцевої співпраці.

«Усі ми зараз – на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи, або завдяки багатьом рівням і форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи росія програє в цьому протистоянні. І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації.

«Чи був такий шанс у попередніх поколінь? Чесно, не було. Бо росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації. Але зараз у нас із вами є. І ми маємо його реалізувати. Впевнений, реалізуємо», - заявив Зеленський.

Доповнення

20 держав Євросоюзу приєднались до Декларації щодо гарантій безпеки для України. Зеленський вважає, що архітектура таких гарантій може допомогти повернути геополітичну стабільність.