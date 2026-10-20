Налоговые дедлайны для ФЛП: что нужно уплатить и подать до конца октября

В октябре для украинских физических лиц - предпринимателей (ФЛП) истекает ряд важных налоговых сроков. 19 октября был последним днем уплаты ЕСВ за третий квартал, а также авансовых платежей по НДФЛ и военному сбору для предпринимателей на общей системе налогообложения. Уже 20 октября истекает срок уплаты единого налога для ФЛП первой и второй групп, военного сбора и подачи отдельных видов отчетности.

Какие суммы необходимо перечислить, кто имеет право на льготы и что грозит за просрочку, рассказывает УНН.

Налоговые дедлайны октября: кого касаются и какие платежи обязательны

Прежде всего, здесь следует говорить о датах 19 и 20 октября 2026 года, на которые приходятся два разных периода выполнения налоговых обязательств. Часть платежей касается результатов предпринимательской деятельности за июль - сентябрь, другие необходимо внести непосредственно за октябрь. Сам объем обязательств зависит от системы налогообложения, группы единого налога, наличия наемных работников и статуса плательщика НДС.

Например, ФЛП первой и второй групп преимущественно уплачивают фиксированные ежемесячные платежи. Предприниматели третьей группы рассчитывают единый налог и военный сбор в зависимости от полученного дохода и отчитываются ежеквартально. Для предпринимателей на общей системе действует другой механизм: НДФЛ и военный сбор рассчитываются с чистого налогооблагаемого дохода.

А вот ЕСВ "за себя" - отдельное обязательство, которое не следует путать с единым налогом.

Что ФЛП должны были уплатить до 19 октября: ЕСВ, НДФЛ и военный сбор

Понедельник, 19 октября, был последним днем уплаты единого социального взноса за третий квартал 2026 года для предпринимателей, у которых нет законного освобождения от этого платежа.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, минимальный ЕСВ в размере 22% составляет:

1 902,34 грн за один месяц;

5 707,02 грн за три месяца;

22 828,08 грн за полный год.

Следовательно, ФЛП на упрощенной системе, который должен уплачивать минимальный ЕСВ за все три месяца третьего квартала, должен был перечислить 5 707,02 гривны.

Для предпринимателей на общей системе ЕСВ рассчитывается с дохода, подлежащего обложению НДФЛ, с учетом минимальной и максимальной базы начисления. При отсутствии дохода применяются отдельные правила.

Также 19 октября истек срок уплаты авансовых взносов по НДФЛ и военному сбору за третий квартал предпринимателями на общей системе. В настоящее время ставка НДФЛ составляет 18%, военного сбора - 5%. Оба платежа рассчитываются с чистого налогооблагаемого дохода, то есть разницы между полученной выручкой и документально подтвержденными расходами, связанными с предпринимательской деятельностью.

Например, если чистый налогооблагаемый доход за квартал составлял 40 тысяч гривен, расчетная сумма НДФЛ составит 7 200 гривен, а военного сбора — 2 000 гривен. Если же результат расчета авансового платежа за соответствующий квартал оказался отрицательным, такой аванс не уплачивают.

Единый налог и военный сбор: когда их необходимо уплатить

20 октября - последний день уплаты единого налога за октябрь для ФЛП первой и второй групп. В связи с этим напомним, что с 1 января 2026 года максимальная месячная ставка для первой группы составляет 332,80 грн, для второй - 1 729,40 грн. Важно учитывать, что это максимальные показатели. Фактическую ставку единого налога для соответствующей территориальной общины устанавливает местный совет.

Отдельно предприниматели первой, второй и четвертой групп уплачивают военный сбор. В 2026 году его размер составляет 864,70 гривны в месяц, или 10% минимальной заработной платы.

Таким образом, при максимальной ставке единого налога и при отсутствии льгот ежемесячные платежи составляют:

ФЛП первой группы - 1 197,50 грн единого налога и военного сбора вместе;

ФЛП второй группы - 2 594,10 грн;

ФЛП четвертой группы - 864,70 грн военного сбора, тогда как единый налог уплачивается по отдельным квартальным правилам.

ЕСВ "за себя" в эти суммы не входит.

Также до 20 октября работодатели, в частности ФЛП с наёмными работниками, должны уплатить ЕСВ, начисленный за сентябрь 2026 года. Для предпринимателей на общей системе, занимающихся розничной торговлей топливом, на эту дату также приходится срок уплаты специального авансового взноса по НДФЛ за каждое соответствующее место торговли.

Какую налоговую отчётность нужно подать до конца октября

Помимо уплаты налогов, 20 октября истекает срок подачи ряда деклараций за сентябрь 2026 года. Прежде всего это касается предпринимателей, имеющих статус плательщика НДС. Они должны подать декларацию по налогу на добавленную стоимость за сентябрь.

Также до этой даты необходимо подать:

декларацию по акцизному налогу - плательщикам, которые осуществляют соответствующие налогооблагаемые операции;

декларацию по плате за землю за сентябрь - в случаях, когда предусмотрено ежемесячное декларирование и годовая декларация не подавалась;

декларации по рентной плате - за соответствующими видами деятельности.

Отдельное требование касается предпринимателей на упрощённой системе, которые превысили установленный для их группы предельный объём дохода. Им необходимо подать заявление о переходе на другую ставку или об отказе от упрощённой системы налогообложения.

А вот ФЛП с наёмными работниками не должны подавать ежемесячный объединённый налоговый расчёт именно 20 октября. С 1 января 2026 года предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подают объединённую отчётность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ ежеквартально, с распределением показателей по месяцам. Крайний срок подачи такого расчёта за третий квартал - 9 ноября 2026 года. Для юридических лиц сохраняется месячная периодичность отчётности.

Какие налоги ФЛП третьей группы не нужно уплачивать в октябре

Для предпринимателей третьей группы налоговики предусмотрели другой график выполнения налоговых обязательств. Они не должны уплачивать именно 20 октября единый налог и военный сбор с дохода за третий квартал.

В 2026 году для третьей группы действуют такие ставки:

5% дохода - для неплательщиков НДС;

3% дохода - для плательщиков НДС;

1% дохода - военный сбор.

Декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года нужно подать не позднее 9 ноября включительно. А крайний срок уплаты единого налога и военного сбора за июль—сентябрь в настоящее время в Украине установлен на 19 ноября 2026 года.

Например, если предприниматель третьей группы без НДС получил за третий квартал 150 тысяч гривен дохода, он должен уплатить 7 500 гривен единого налога и 1 500 гривен военного сбора. Однако отсрочка этих платежей не распространяется на ЕСВ за себя. При отсутствии льгот его нужно было уплатить за третий квартал до 19 октября.

Предприниматели третьей группы, зарегистрированные плательщиками НДС, также должны соблюдать сроки подачи ежемесячной декларации по НДС.

Кто может не уплачивать налоги и ЕСВ: льготы и исключения в 2026 году

Не все зарегистрированные предприниматели обязаны уплачивать одинаковые суммы. Законодательство предусматривает несколько категорий ФЛП, которые могут воспользоваться освобождением от отдельных платежей. В частности, от уплаты ЕСВ за себя при установленных условиях освобождаются:

пенсионеры по возрасту;

предприниматели с инвалидностью, которые получают пенсию или социальную помощь;

отдельные другие категории лиц.

Также ФЛП может не уплачивать ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уже уплатил за него страховой взнос в размере не менее минимального.

Отдельные гарантии налоговое законодательство предусматривает для мобилизованных предпринимателей и ФЛП, проходящих военную службу по контракту. В зависимости от установленных законодательством условий они могут быть освобождены от уплаты ЕСВ, единого налога, НДФЛ и военного сбора за соответствующий период службы.

Льготы также распространяются на определённых предпринимателей первой и второй групп, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или временной оккупации. При предусмотренных Налоговым кодексом условиях они имеют право не уплачивать единый налог и военный сбор в течение соответствующего периода. Однако само нахождение в прифронтовом регионе автоматически не гарантирует освобождения: значение имеют налоговый адрес, дата регистрации и официальный перечень территорий.

Кроме того, ФЛП первой и второй групп без наёмных работников при определённых условиях могут пользоваться льготами во время ежегодного отпуска или продолжительной болезни.

Как проверить уплату налогов и что грозит за нарушение сроков их уплаты

Проверить состояние налоговых расчётов можно через Электронный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи или другого доступного средства идентификации и открыть раздел "Состояние расчётов с бюджетом". В нём отображаются начисления, платежи, переплаты и задолженность по отдельным налогам и сборам.

Перед перечислением средств стоит проверить актуальные реквизиты счёта, сумму обязательства и назначение платежа. После оплаты желательно сохранить банковское подтверждение и убедиться, что средства зачислены надлежащим образом. Кроме того, во время электронной подачи декларации имеет смысл проверить получение квитанции № 2, которая подтверждает принятие отчётности контролирующим органом.

Также акцентируем внимание на том, что за нарушение налоговых сроков украинское законодательство предусматривает финансовую ответственность. В частности, за несвоевременную уплату авансового взноса по единому налогу к ФЛП первой и второй групп может быть применён штраф в размере 50% установленной для него ставки налога. За нарушение сроков уплаты фиксированного военного сбора предусмотрен отдельный штраф в размере 50% его ставки. За несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% неуплаченной суммы и пеня в размере 0,1% недоимки за каждый день просрочки. А за непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации общий штраф составляет 340 гривен, а за повторное аналогичное нарушение в течение года при установленных законом условиях - 1 020 гривен.

В то же время стоит учитывать, что во время военного положения действуют специальные положения относительно ответственности плательщиков, которые объективно не имели возможности своевременно выполнить свои обязанности. Такие обстоятельства необходимо подтверждать в установленном законодательством порядке.

Если же уплата уже просрочена, предпринимателю стоит как можно скорее погасить задолженность, проверить состояние расчётов и выяснить, существуют ли законные основания для освобождения от штрафных санкций.

Напомним

В 2026 году ставки налогов для физических лиц - предпринимателей не вырастут, но платить всё равно придётся больше, поскольку вырастут минимальная заработная плата и прожиточный минимум, от которых рассчитывают налоги и сборы.