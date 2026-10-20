Податкові дедлайни для ФОП: що потрібно сплатити та подати до кінця жовтня

У жовтні для українських фізичних осіб-підприємців (ФОП) завершується низка важливих податкових строків. 19 жовтня був останнім днем сплати ЄСВ за третій квартал, а також авансових платежів із ПДФО та військового збору для підприємців на загальній системі оподаткування. Уже 20 жовтня спливає термін сплати єдиного податку для ФОП першої та другої груп, військового збору й подання окремих видів звітності.

Які суми потрібно перерахувати, хто має право на пільги та що загрожує за прострочення, розповідає УНН.

Податкові дедлайни жовтня: кого стосуються та які платежі обов'язкові

Найперше, тут слід говорити про дати 19 та 20 жовтня 2026 року, на які припадають два різні періоди виконання податкових зобов'язань. Частина платежів стосується результатів підприємницької діяльності за липень-вересень, інші необхідно внести безпосередньо за жовтень. Сам обсяг зобов'язань залежить від системи оподаткування, групи єдиного податку, наявності найманих працівників і статусу платника ПДВ.

Наприклад, ФОП першої та другої груп переважно сплачують фіксовані щомісячні платежі. Підприємці третьої групи розраховують єдиний податок і військовий збір залежно від отриманого доходу та звітують щоквартально. Для підприємців на загальній системі діє інший механізм: ПДФО та військовий збір розраховуються з чистого оподатковуваного доходу.

А от ЄСВ "за себе" - окреме зобов'язання, яке не слід плутати з єдиним податком.

Що ФОП мали сплатити до 19 жовтня: ЄСВ, ПДФО та військовий збір

Понеділок, 19 жовтня, був останнім днем сплати єдиного соціального внеску за третій квартал 2026 року для підприємців, які не мають законного звільнення від цього платежу.

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень. Відповідно, мінімальний ЄСВ у розмірі 22% становить:

1 902,34 грн за один місяць;

5 707,02 грн за три місяці;

22 828,08 грн за повний рік.

Отже, ФОП на спрощеній системі, який повинен сплачувати мінімальний ЄСВ за всі три місяці третього кварталу, мав перерахувати 5 707,02 гривні.

Для підприємців на загальній системі ЄСВ розраховується з доходу, що підлягає оподаткуванню ПДФО, з урахуванням мінімальної та максимальної бази нарахування. За відсутності доходу застосовують окремі правила.

Також 19 жовтня закінчився строк сплати авансових внесків із ПДФО та військового збору за третій квартал підприємцями на загальній системі. Наразі ставка ПДФО становить 18%, військового збору - 5%. Обидва платежі розраховуються з чистого оподатковуваного доходу, тобто різниці між отриманим виторгом та документально підтвердженими витратами, пов'язаними з підприємницькою діяльністю.

Наприклад, якщо чистий оподатковуваний дохід за квартал становив 40 тисяч гривень, розрахункова сума ПДФО становитиме 7 200 гривень, а військового збору - 2 000 гривень. Якщо ж результат розрахунку авансового платежу за відповідний квартал вийшов від'ємний, такий аванс не сплачують.

Єдиний податок та військовий збір: коли їх необхідно сплатити

20 жовтня, - останній день сплати єдиного податку за жовтень для ФОП першої та другої груп. У зв'язку із цим нагадаємо, що з 1 січня 2026 року максимальна місячна ставка для першої групи становить 332,80 грн, для другої - 1 729,40 грн. Важливо враховувати, що це максимальні показники. Фактичну ставку єдиного податку для відповідної територіальної громади встановлює місцева рада.

Окремо підприємці першої, другої та четвертої груп сплачують військовий збір. У 2026 році його розмір становить 864,70 гривні на місяць, або 10% мінімальної заробітної плати.

Отже, за максимальної ставки єдиного податку та за відсутності пільг щомісячні платежі становлять:

ФОП першої групи - 1 197,50 грн єдиного податку та військового збору разом;

ФОП другої групи - 2 594,10 грн;

ФОП четвертої групи - 864,70 грн військового збору, тоді як єдиний податок сплачується за окремими квартальними правилами.

ЄСВ "за себе" до цих сум не входить.

Також до 20 жовтня роботодавці, зокрема ФОП із найманими працівниками, повинні сплатити ЄСВ, нарахований за вересень 2026 року. Для підприємців на загальній системі, які займаються роздрібною торгівлею пальним, на цю дату також припадає строк сплати спеціального авансового внеску з ПДФО за кожне відповідне місце торгівлі.

Яку податкову звітність потрібно подати до кінця жовтня

Крім сплати податків, 20 жовтня завершується термін подання низки декларацій за вересень 2026 року. Насамперед це стосується підприємців, які мають статус платника ПДВ. Вони повинні подати декларацію з податку на додану вартість за вересень.

Також до цієї дати необхідно подати:

декларацію з акцизного податку - платникам, які здійснюють відповідні оподатковувані операції;

декларацію з плати за землю за вересень - у випадках, коли передбачене щомісячне декларування і річну декларацію не подавали;

декларації з рентної плати - за відповідними видами діяльності.

Окрема вимога стосується підприємців на спрощеній системі, які перевищили встановлений для своєї групи граничний обсяг доходу. Їм необхідно подати заяву про перехід на іншу ставку або відмову від спрощеної системи оподаткування.

А от ФОП із найманими працівниками не повинні подавати щомісячний об'єднаний податковий розрахунок саме 20 жовтня. З 1 січня 2026 року підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають об'єднану звітність із ПДФО, військового збору та ЄСВ щоквартально, із розподілом показників за місяцями. Граничний строк подання такого розрахунку за третій квартал - 9 листопада 2026 року. Для юридичних осіб зберігається місячна періодичність звітування.

Які податки ФОП третьої групи не потрібно сплачувати у жовтні

Для підприємців третьої групи податківці передбачили інший графік виконання податкових зобов'язань. Вони не мають сплачувати саме 20 жовтня єдиний податок і військовий збір із доходу за третій квартал.

У 2026 році для третьої групи діють такі ставки:

5% доходу - для неплатників ПДВ;

3% доходу - для платників ПДВ;

1% доходу - військовий збір.

Декларацію платника єдиного податку за дев'ять місяців 2026 року потрібно подати не пізніше 9 листопада включно. А граничний строк сплати єдиного податку та військового збору за липень-вересень наразі в Україні встановили 19 листопада 2026 року.

Наприклад, якщо підприємець третьої групи без ПДВ отримав за третій квартал 150 тисяч гривень доходу, він повинен сплатити 7 500 гривень єдиного податку та 1 500 гривень військового збору. Проте відтермінування цих платежів не поширюється на ЄСВ за себе. За відсутності пільг його потрібно було сплатити за третій квартал до 19 жовтня.

Підприємці третьої групи, зареєстровані платниками ПДВ, також повинні дотримуватися термінів подання щомісячної декларації з ПДВ.

Хто може не сплачувати податки та ЄСВ: пільги й винятки у 2026 році

Не всі зареєстровані підприємці зобов'язані сплачувати однакові суми. Законодавство передбачає декілька категорій ФОП, які можуть скористатися звільненням від окремих платежів. Зокрема, від сплати ЄСВ за себе за встановлених умов звільняються:

пенсіонери за віком;

підприємці з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

окремі інші категорії осіб.

Також ФОП може не сплачувати ЄСВ за місяці, за які роботодавець уже сплатив за нього страховий внесок у розмірі не меншому за мінімальний.

Окремі гарантії податкове законодавство передбачає для мобілізованих підприємців та ФОП, які проходять військову службу за контрактом. Залежно від установлених законодавством умов вони можуть бути звільнені від сплати ЄСВ, єдиного податку, ПДФО та військового збору за відповідний період служби.

Пільги також діють для певних підприємців першої та другої груп, податкова адреса яких перебуває на територіях бойових дій або тимчасової окупації. За передбачених Податковим кодексом умов вони мають право не сплачувати єдиний податок і військовий збір протягом відповідного періоду. Однак саме перебування в прифронтовому регіоні автоматично не гарантує звільнення: значення мають податкова адреса, дата реєстрації та офіційний перелік територій.

Крім того, ФОП першої та другої груп без найманих працівників можуть за певних умов користуватися пільгами під час щорічної відпустки або тривалої хвороби.

Як перевірити сплату податків і що загрожує за порушення термінів їх сплати

Перевірити стан податкових розрахунків можна через Електронний кабінет платника податків. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису або іншого доступного засобу ідентифікації та відкрити розділ "Стан розрахунків з бюджетом". У ньому відображаються нарахування, платежі, переплати та заборгованість за окремими податками й зборами.

Перед перерахуванням коштів варто перевірити актуальні реквізити рахунку, суму зобов'язання та призначення платежу. Після оплати бажано зберегти банківське підтвердження й переконатися, що кошти зараховані належним чином. Крім того, під час електронного подання декларації є сенс перевірити отримання квитанції № 2, яка підтверджує прийняття звітності органом контролю.

Також закцентуємо, що за порушення податкових строків українське законодавство передбачає фінансову відповідальність. Зокрема, за несвоєчасну сплату авансового внеску з єдиного податку ФОП першої та другої груп може бути застосований штраф у розмірі 50% установленої для нього ставки податку. За порушення строків сплати фіксованого військового збору передбачений окремий штраф у розмірі 50% його ставки. За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% несплаченої суми та пеню в розмірі 0,1% недоплати за кожен день прострочення. А за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації загальний штраф становить 340 гривень, а за повторне аналогічне порушення протягом року за встановлених законом умов - 1 020 гривень.

Водночас варто взяти до уваги, що під час воєнного стану діють спеціальні положення щодо відповідальності платників, які об'єктивно не мали можливості своєчасно виконати свої обов'язки. Такі обставини необхідно підтверджувати у визначеному законодавством порядку.

Якщо ж сплату вже протермінували, підприємцю варто якнайшвидше погасити заборгованість, перевірити стан розрахунків та з'ясувати, чи існують законні підстави для звільнення від штрафних санкцій.

Нагадаємо

У 2026 році ставки податків для фізичних осіб підприємців не зростуть, але платити все одно доведеться більше, адже зросте мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, від яких обчислюють податки та збори.