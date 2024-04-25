Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения

В ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов по социальному и пенсионному обеспечению. Среди них и о накопительной пенсионной системе, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Накопительное пенсионное обеспечение

Инициаторами законопроекта, зарегистрированного под №9212, выступила группа народных депутатов во главе с руководителем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и председателем комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

Профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект за основу еще в прошлом апреле.

И это была уже не первая попытка провести реформу в парламенте. Прошлая провалилась несколько лет назад.

Предложенным ныне документом предусматривается установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

В частности документ предусматривает, что с 2025 года на персональные счета каждого работающего человека, открытых в государственном Уполномоченном пенсионном фонде, ежемесячно будет поступать в виде дополнительных пенсионных накоплений 2% от фонда заработной платы: 1% - из ЕСВ, 1% - из Государственного бюджета. В 2026 году отчисления будут составлять соответственно 3%, а в 2027 году - 4%.

Также ожидается, что государство будет гарантировать сохранность пенсионных средств, а когда владелец пенсионного счета уйдет из жизни, сумма пенсионных накоплений может быть унаследована.

"Предполагается, что в будущем, когда частный сектор и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам будут готовы, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами присоединятся к системе накоплений", - отмечала Третьякова.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил в одном из интервью, что до войны был сторонником пенсионной реформы и помогал ее продвигать, и сейчас "концептуально" Минфин ее поддерживает. Но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей, считает министр. К подобному выводу в своих замечаниях к законопроекту пришли и в Государственной налоговой службе - там указали, что введение накопительной пенсионной системы в условиях продолжающейся агрессии может не дать ожидаемого финансового результата для граждан.

Пенсии за особые заслуги

Законопроект №8123 о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предусматривает возможность получения женщинами, которые имеют статус "Матери-героини", двух надбавок к пенсии. Сейчас законодательство предусматривает, что в случае, если человек имеет ряд заслуг, за которые ему предоставляются надбавки, то он может получать только одну на выбор.

Проектом закона предлагается устанавливать таким женщинам одновременно две надбавки:

За особые заслуги перед Украиной;

За заслуги умершего кормильца-военнослужащего, который, начиная с 2014 года, принимал участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/или других государств, находясь непосредственно в районах боевых действий.

Пенсии за особые заслуги назначаются в объеме от 20 до 40% прожиточного минимума - как надбавка к основной пенсии.

Пенсии для осужденных

Также в ближайшее время парламент может рассмотреть правительственный законопроект об изменениях относительно особенностей выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное преступление против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка (№10355). Документом предлагается пенсионные выплаты в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, как уточняют инициаторы законопроекта, государство еще раз подчеркнет негативное отношение к этим преступлениям. В то же время правозащитники отметили, что законопроект требует обсуждения, в частности из-за того, что установление минимальных выплат касается и тех, кто находится только на стадии подозреваемого

Администрирование ЕСВ

Законопроект №9569 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" уже якобы должен был выноситься на усмотрение парламентариев в сессионном зале еще в марте этого года. Но тогда этого не произошло. По каким причинам - неизвестно.

Документ предусматривает объединение административных структур и возложение администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, будет осуществлять Пенсионный фонд Украины в соответствии с законодательством.

Соответственно уплата единого взноса будет осуществляться в национальной валюте путем внесения соответствующих сумм единого взноса на счета территориальных органов Пенсионного фонда.

Единый реестр квалификаций

Законопроект №9630 о совершенствовании нацсистемы квалификаций также планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний ВР. Документом предусмотрено создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций и синхронизации с другими базами данных, чтобы процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях был быстрый, прозрачный и отвечал потребностям рынка труда в реальном времени.

В пояснительной записке к нему указано, что существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик профессий работников в силу отсутствия их синхронизации с Реестром квалификаций, моральной устарелости и несоответствия современным производственным процессам и оборудованию, а также ведения различными субъектами тормозят развитие рынка труда и не способствуют эффективному выполнению задач и функций коллегиального органа в сфере квалификаций.

Усиление ответственности работодателя за задержку заработной платы

Внесен в повестку дня на одно из ближайших заседаний парламента и законопроект об изменениях по усилению защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя (№9510).

Авторы документа предлагают, среди прочего, закрепить на законодательном уровне нормы, которые обеспечивают надлежащую законодательную защиту права работника на своевременное получение вознаграждения за труд и гарантируют получение им адекватной денежной компенсации убытков, понесенных вследствие нарушения сроков его выплаты.

Также документ усиливает ответственность работодателя за задержку заработной платы.

Кроме того, законопроект закладывает законодательные основания для создания гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя.

Изменения по общеобязательному государственному социальному страхованию

В ближайшее время парламент также планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования под №10017. Необходимость его принятия обусловлена тем, что Фонд социального страхования Украины и управления его исполнительной дирекции прекратили деятельность, а функции в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, с 1 января 2023 года выполняют Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы.