Корабли в Азовском море отсутствуют, а в Черном море находится только одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация в Черном море остается неизменной. Есть сейчас подводная лодка в Черном море, проект "Варшавянка" 636. В принципе, это стала практика для россиян по состоянию на сейчас в этой акватории - сказал Плетенчук.

По его словам, в акватории Азовского моря, пока нет ни одного корабля.

Видимо, кто-то подарил россиянам карту и циркуль, и они наконец смогли посчитать радиус поражения и решили, что находиться в акватории Азовского моря смертельно опасно. Акватория Азовского моря находится под нашим огневым контролем - добавил спикер.

Напомним

Украинские ВМС уничтожили 28 российских кораблей, включая подводную лодку, три ракетоносца и два новых корабля, представляющих все классы от флагманского ракетного крейсера до ракетных катеров и патрульных кораблей, значительно уменьшив военно-морской потенциал россии в Черном море.

“Фактично це можна назвати “рештками”: Плетенчук про кількість російських кораблів в Криму