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Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА
Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка
Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши
В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"
Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину
Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго
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Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко
Накануне Пасхи в Украину вернулось больше украинцев, чем выехало, при этом было зафиксировано около 80 000 пересечений границы на въезд в Украину, чем на выезд, хотя пассажиропоток имел тенденцию к снижению за день до Пасхи, когда границу пересекло около 75 000 человек.
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго
Из-за значительного ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак, две области ввели графики отключения электроэнергии для потребителей. Тако Украина запросила аварийную помощь из Румынии и Польши для удовлетворения потребительских нужд.
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА
В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего он погиб на месте от полученных травм.
Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы
Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные изменения в соответствии с законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, но кардинальных изменений не предвидится, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы.
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка
Россия планирует провести призыв на оккупированных территориях Запорожской области впервые с момента ее незаконной аннексии в сентябре 2022 года, но эффект, вероятно, будет ограниченным из-за того, что значительная часть населения выехала из региона.
Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Китай имеет достаточно влияния, чтобы заставить президента рф Владимира Путина прекратить войну в Украине, но не видит никаких признаков желания Путина вести переговоры.
В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений
На Пасху полиция зафиксировала лишь 25 правонарушений, преимущественно административных, около 300 граждан были доставлены в отделения за нарушение комендантского часа, в то время как богослужения проходили с соблюдением ограничений.
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"
Вселенский Патриарх Варфоломей призвал Россию обменяться пленными с Украиной по принципу "всех на всех" во время своего пасхального обращения, поддержав инициативу "Наш выход" по масштабному обмену пленными между двумя странами.
Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину
Прошлой ночью россияне запустили около 25 беспилотников "Шахид", вероятно, после того, как накопили их в течение определенного времени, что указывает на потенциальные проблемы с производством этих беспилотников.
Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго
После массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме является достаточно сложной, а убытки превысили 1 миллиард долларов и продолжают расти, вызванные повреждением тепловых, гидроэлектростанций и объектов электропередач.