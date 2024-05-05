Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко

Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы. Однако, вчерашний день имел тенденцию к уменьшению, когда границу пересекло где-то 75 тыс. человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

На всех направлениях, где происходит пересечение границы, то в течение последней недели мы видели увеличение пассажиропотока. Начиная с прошлой субботы и до пятницы фактически пассажиропоток вырос, особенно в минувшие выходные, когда он достигал почти 110 тыс. человек, но каждый день идет преимущество во въезде в Украину. Большинство из тех, кто пересекает границу это украинцы. И собственно украинцы более массово возвращаются домой, чем выезжали за пределы страны. По меньшей мере на 80 тыс. пересечений границы зафиксировано на въезд в Украину, чем на выезд - сказал Демченко.

Он отметил, что вчерашний день имел тенденцию к уменьшению.

Границу пересекло где-то 75 тыс. человек и здесь мы видим, что динамика несколько изменилась, потому что нет ни преимущества въезда, ни преимущества выезда - добавил Демченко.

Напомним

В начале месяца Демченко рассказывал, что пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.