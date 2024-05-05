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Напередодні Великодня українці більш масово поверталися в Україну, ніж виїжджали за її межі - Демченко

Напередодні Великодня українці більш масово поверталися в Україну, ніж виїжджали за її межі - Демченко

Київ • УНН

 • 23033 перегляди

Напередодні Великодня в Україну повернулося більше українців, ніж виїхало, при цьому було зафіксовано близько 80 000 перетинів кордону на в'їзд в Україну, ніж на виїзд, хоча пасажиропотік мав тенденцію до зниження за день до Великодня, коли кордон перетнуло близько 75 000 осіб.

Напередодні Великодня українці більш масово поверталися в Україну, ніж виїжджали за її межі. Однак, вчорашній день мав тенденцію до зменшення, коли кордон перетнуло десь 75 тис. осіб. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

На всіх напрямках, де відбувається перетин кордону, то протягом останнього тижня ми бачили збільшення пасажиропотоку. Починаючи з минулої суботи і до п’ятниці фактично пасажиропотік зріс, особливо в минулі вихідні, коли він досягав майже 110 тис. осіб, але кожного дня йде перевага у в’їзді в Україну. Більшість з тих, хто перетинає кордон це українці. І власне українці більш масово повертаються додому, ніж виїжджали за межі країни. Щонайменше на 80 тис. перетинів кордону зафіксовано на в’їзд в Україну, ніж на виїзд

- сказав Демченко.

Він зазначив, що вчорашній день мав тенденцію до зменшення.

Кордон перетнуло десь 75 тис. осіб і тут ми бачимо, що динаміка дещо змінилася, бо немає ні переваги в’їзду, ні переваги виїзду

 - додав Демченко.

Нагадаємо

На початку місяця Демченко розповідав, що пасажиро-транспортний потік на кордоні різко збільшився за останні п'ять днів у зв'язку з Великодніми святами, з явною перевагою громадян України, які в'їжджають в Україну, на частку яких припадає 80-85% від загального трафіку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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