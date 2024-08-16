Накануне нового учебного года на оккупированных территориях вдвое выросли цены на школьные принадлежности
Киев • УНН
На временно оккупированной Херсонщине, накануне нового учебного года, наблюдается дефицит и подорожание школьных принадлежностей.
На временно оккупированной территории Херсонщины дефицит школьных принадлежностей из-за чего вдвое выросли цены на школьную продукцию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
По свидетельствам местных, в магазинах, причастных к коллаборантам, продают канцтовары из гуманитарных грузов. А поскольку у россиян полная монополия на рынке оккупированных территорий, то с этой ситуацией местным приходится просто мириться.
Кроме этого российская оккупационная администрация проводит инструктажи для будущих и нынешних учителей.
российские гастролеры из группы "Знание" на лекциях особое внимание акцентируют на важности изменения самоидентификации детей и усиления в них "патриотизма" для чужого им государства,
Напомним
россия передала 1200 новых учебников по истории и баннеры с оккупационной символикой для школ Херсонской области. Это часть усилий по навязыванию российской версии истории и изменения идентичности украинских детей.