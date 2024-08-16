Накануне нового учебного года на оккупированных территориях вдвое выросли цены на школьные принадлежности

На временно оккупированной территории Херсонщины дефицит школьных принадлежностей из-за чего вдвое выросли цены на школьную продукцию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По свидетельствам местных, в магазинах, причастных к коллаборантам, продают канцтовары из гуманитарных грузов. А поскольку у россиян полная монополия на рынке оккупированных территорий, то с этой ситуацией местным приходится просто мириться.

Кроме этого российская оккупационная администрация проводит инструктажи для будущих и нынешних учителей.

российские гастролеры из группы "Знание" на лекциях особое внимание акцентируют на важности изменения самоидентификации детей и усиления в них "патриотизма" для чужого им государства, - говорится в сообщении.



Напомним

россия передала 1200 новых учебников по истории и баннеры с оккупационной символикой для школ Херсонской области. Это часть усилий по навязыванию российской версии истории и изменения идентичности украинских детей.