Наблюдательный совет ПриватБанка в мае утвердит стратегию реструктуризации кредитов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52760 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105269 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119172 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107237 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Наблюдательный совет ПриватБанка в мае утвердит стратегию реструктуризации кредитов

Наблюдательный совет ПриватБанка в мае утвердит стратегию реструктуризации кредитов

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Наблюдательный совет ПриватБанка должен к середине мая 2017 утвердить стратегию реструктуризации кредитов финансового учреждения и до конца июня этого года взыскать долги с лиц, связанных с его прежним владельцем. Об этом говорится в Меморандуме МВФ, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины, передает УНН.

"Ожидается, что наблюдательный совет (ПриватБанка - ред.) утвердит до середины мая 2017 стратегию международно-признанной компании (МВК) по реструктуризации вышеуказанных кредитов, которую предусматриваться завершить к концу июня 2017 и отражающую лучшие практики, - краткое изложение этой стратегии и отчеты о ходе реализации, регулярно раз в два месяца будут публиковаться с учетом требований о сохранении банковской тайны и защиты данных на веб-сайте банка", - говорится в Меморандуме.

Кроме того, до конца мая этого года, по результатам консультаций с персоналом МВФ, на основе комплексной проверки и бизнес-плана банка будет принято решение относительно окончательных шагов для завершения оздоровления банка включая покрытием дополнительных потребностей в капитале, которые будут оценены на тот момент.

"До конца июня 2017, МВК в тесном взаимодействии с наблюдательным советом банка будет стремиться завершить реструктуризацию и повышение уровня обеспечения или взыскания проблемных займов ПриватБанка, включая займы, предоставленным лицам, связанным с его бывшими владельцами, в соответствии с принципами, определенными в вышеупомянутой стратегии, с тем, чтобы потери, которые ассоциируются с этим займами и которые были учтены Фондом гарантирования вкладов физических лиц во время действия временной администрации, было возвращено ", - говорится также в Меморандуме.

Как сообщал УНН, НБУ согласовал изменения структуры собственности банковской группы ПриватБанк .

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