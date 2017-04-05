Наблюдательный совет ПриватБанка в мае утвердит стратегию реструктуризации кредитов

"Ожидается, что наблюдательный совет (ПриватБанка - ред.) утвердит до середины мая 2017 стратегию международно-признанной компании (МВК) по реструктуризации вышеуказанных кредитов, которую предусматриваться завершить к концу июня 2017 и отражающую лучшие практики, - краткое изложение этой стратегии и отчеты о ходе реализации, регулярно раз в два месяца будут публиковаться с учетом требований о сохранении банковской тайны и защиты данных на веб-сайте банка", - говорится в Меморандуме.

Кроме того, до конца мая этого года, по результатам консультаций с персоналом МВФ, на основе комплексной проверки и бизнес-плана банка будет принято решение относительно окончательных шагов для завершения оздоровления банка включая покрытием дополнительных потребностей в капитале, которые будут оценены на тот момент.

"До конца июня 2017, МВК в тесном взаимодействии с наблюдательным советом банка будет стремиться завершить реструктуризацию и повышение уровня обеспечения или взыскания проблемных займов ПриватБанка, включая займы, предоставленным лицам, связанным с его бывшими владельцами, в соответствии с принципами, определенными в вышеупомянутой стратегии, с тем, чтобы потери, которые ассоциируются с этим займами и которые были учтены Фондом гарантирования вкладов физических лиц во время действия временной администрации, было возвращено ", - говорится также в Меморандуме.

Как сообщал УНН, НБУ согласовал изменения структуры собственности банковской группы ПриватБанк .