Наглядова рада ПриватБанку у травні затвердить стратегію реструктуризації кредитів

"Очікується, що наглядова рада (ПриватБанку – ред.) затвердить до середини травня 2017 року стратегію міжнародно-визнаної компанії (МВК) з реструктуризації вищезгаданих кредитів, яку передбачатиметься завершити до кінця червня 2017 р. та яка відображатиме найкращі практики, — короткий виклад цієї стратегії і звіти про перебіг її реалізації регулярно раз на два місяці будуть оприлюднюватися з урахуванням вимог про збереження банківської таємниці та захисту даних на веб-сайті банку", - йдеться у Меморандумі.

Крім того, до кінця травня цього року, за результатами консультацій з персоналом МВФ, на основі комплексної перевірки та бізнес-плану банку буде ухвалено рішення щодо остаточних кроків для завершення оздоровлення банку включно з покриттям додаткових потреб в капіталі, які будуть оцінені на той момент.

"До кінця червня 2017 р., МВК в тісній взаємодії з наглядовою радою банку буде прагнути завершити реструктуризацію та підвищення рівня забезпечення або стягнення проблемних позик ПриватБанку, включно із позиками, наданими особам, пов’язаним з його колишніми власниками, відповідно до принципів, визначених у вищезазначеній стратегії, з тим, щоби втрати, які асоціюються з цими позиками та які були враховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб під час дії тимчасової адміністрації, було повернуто", - написано також у Меморандумі.

Як повідомляв УНН, НБУ погодив зміни структури власності банківської групи ПриватБанк.