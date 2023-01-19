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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ежедневно теряют 160 миллионов евро: ограничение цены и падение стоимости сырой нефти беспокоят кремль - FT

Киев • УНН

 • 999001 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В 2022 году россия пережила последствия энергетических санкций и сокращение экспорта газа в Европу, впрочем этот год будет сложнее, поскольку на энергоносители рф установлены более низкие цены, а продажа нефти подкрепляется ограничением цены G7 в 60 долларов за баррель. Это начинает волновать кремлевских экономистов, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Ежедневно теряют 160 миллионов евро: ограничение цены и падение стоимости сырой нефти беспокоят кремль - FT

Цитата

"Эта тенденция является результатом сочетания запрета на поставки российской нефти ЕС, который является основным фактором, и нефтяного потолка. Даже если объемы российского экспорта увеличатся, это не будет большой проблемой для Запада. Они получают то, что хотели: хорошо обеспеченный рынок, а россия - меньше доходов", — сказал Бен Кэхилл, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований.

Детали

В 2022 году доходы россии от нефти и газа составили 11,6 триллиона рублей (168 миллиардов долларов) благодаря высоким ценам и перенаправлению экспорта сырой нефти в Азию, что является самым высоким показателем с 2011 года. Однако, из-за падения цен на нефть и увеличения расходов на войну в Украине дефицит рф составил до 2,3 процента ВВП. Российский диктатор владимир путин и его чиновники видят финансовые риски впереди, пишет издание.

Министерство финансов США прогнозирует, что цены на нефть Brent в этом году составят в среднем 83 доллара за баррель. Сейчас разрыв между ценами Brent и российской Urals составляет 35-40 долларов, что примерно в 10 раз больше, чем было до полномасштабного вторжения рф в Украину. По данным Киевской школы экономики, в прошлом году "скидки" на нефть лишили россию около 50 миллиардов долларов, что эквивалентно 12% ее запланированного дохода. 

По данным поставщика энергетических данных Argus, цена Urals снизилась после того, как 5 декабря был введен лимит в 60 долларов за баррель. На сегодня она торгуется на уровне 44 долларов, что примерно на 48 процентов ниже Brent. Это также значительно ниже уровня в 70 долларов, который используется как основа для бюджета рф на 2023 год.

Согласно исследованию Хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), ежедневно кремль теряет 160 миллионов евро в день. По оценкам CREA, доходы россии от экспорта ископаемого топлива в декабре упали на 17 процентов. Отмечается, что доходы могут сократиться в следующем месяце, когда вступит в силу отдельный запрет G7 на продукты переработки нефти. Китай и Индия хотят покупать более дешевую российскую нефть для переработки на собственных заводах, поэтому москве будет трудно найти новые рынки для керосина, дизеля и других продуктов, даже по более низкой цене, считает эксперт Kpler. 

На прошлой неделе россия также признала наличие "риска" снижения экспорта газа, чем прогнозировалось, хотя газ обеспечивает лишь часть доходов от нефти. Несмотря на сложные перспективы, падение доходов не обязательно ограничит способность путина вести войну. Если 2023 год будет соответствовать прогнозам, кремль сможет покрыть убытки и профинансировать войну в запланированных объемах. Он продолжит заимствовать внутри страны, главным образом в государственных банках, и выводить деньги из своего фонда капитала в 148 миллиардов долларов.

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