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Щодня втрачають 160 мільйонів євро: обмеження ціни та падіння вартості сирої нафти турбують кремль - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У 2022 році росія пережила наслідки енергетичних санкцій і скорочення експорту газу до Європи, втім цей рік буде складнішим, оскільки на енергоносії рф встановлені нижчі ціни, а продаж нафти підкріплюється обмеженням ціни G7 у 60 доларів за барель. Це починає хвилювати кремлівських економістів, пише УНН з посилання на Financial Times.

Щодня втрачають 160 мільйонів євро: обмеження ціни та падіння вартості сирої нафти турбують кремль - FT

Цитата

"Ця тенденція є результатом поєднання заборони на поставки російської нафти ЄС, який є основним фактором, і нафтової стелі. Навіть якщо обсяги російського експорту збільшаться, це не буде великою проблемою для Заходу. Вони отримують те, що хотіли: добре забезпечений ринок, а росія - менше доходів", — сказав Бен Кехілл, старший науковий співробітник американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Деталі

У 2022 році доходи росії від нафти й газу становили 11,6 трильйона рублів (168 мільярдів доларів) завдяки високим цінам та перенаправленню експорту сирої нафти в Азію, що є найвищим показником з 2011 року. Проте, через падіння цін на нафту та збільшення витрат на війну в Україні дефіцит рф склав до 2,3 відсотка ВВП. Російський диктатор володимир путін і його чиновники бачать фінансові ризики попереду, пише видання.

Міністерство фінансів США прогнозує, що ціни на нафту Brent цього року становитимуть в середньому 83 долари за барель. Наразі розрив між цінами Brent і російської Urals становить 35-40 доларів, що приблизно в 10 разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення рф в Україну. За даними Київської школи економіки, торік "знижки" на нафту позбавили росію близько 50 мільярдів доларів, що еквівалентно 12% її запланованого доходу. 

За даними постачальника енергетичних даних Argus, ціна Urals знизилася після того, як 5 грудня було введено ліміт у 60 доларів за барель. На сьогодні вона торгується на рівні 44 доларів, що приблизно на 48 відсотків нижче Brent. Це також значно нижче рівня в 70 доларів, який використовується як основа для бюджету рф на 2023 рік.

Згідно з дослідженням Гельсінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), щодня кремль втрачає 160 мільйонів євро на день. За оцінками CREA, доходи росії від експорту викопного палива в грудні впали на 17 відсотків. Зазначається, що доходи можуть скоротитися наступного місяця, коли набуде чинності окрема заборона G7 на продукти переробки нафти. Китай та Індія хочуть купувати дешевшу російську нафту для переробки на власних заводах, тож москві буде важко знайти нові ринки для гасу, дизеля та інших продуктів, навіть за нижчою ціною, вважає експерт Kpler. 

Минулого тижня росія також визнала наявність "ризику" зниження експорту газу, ніж прогнозувалося, хоча газ забезпечує лише частину доходів від нафти. Попри складні перспективи, падіння доходів не обов’язково обмежить здатність путіна вести війну. Якщо 2023 рік буде відповідати прогнозам, кремль зможе покрити збитки та профінансувати війну у запланованих обсягах. Він продовжить запозичувати всередині країни, головним чином у державних банках, і виводити гроші зі свого фонду капіталу в 148 мільярдів доларів.

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