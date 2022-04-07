Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций ЕС против рф, но это произойдет - Боррель

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"Сегодня я надеюсь, что пятый пакет санкций будет окончательно утвержден послами и, наконец, по письменной процедуре Советом ЕС по иностранным делам", - сказал Боррель.

"Его (нефтяного эмбарго - ред.) нет в пятом пакете санкций, который сегодня будет обсуждаться, это лишь цель. Но (...) это будет обсуждаться в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам министрами. И рано или поздно, надеюсь, раньше, это произойдет", - отметил глава дипломатии ЕС.

По его мнению, пятый пакет санкций будет принят не позднее 8 апреля.

Ранее

5 апреля ЕС объявил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к предложениям относительно которого среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами относительно, в частности, импорту нефти до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, в свою очередь, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся".