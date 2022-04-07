Нафтове ембарго не увійшло до п'ятого пакету санкцій ЄС проти рф, але це станеться - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Нафтове ембарго не входить до нового пакету санкцій ЄС проти росії, але його обговорять і це станеться, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель журналістам у четвер, 7 квітня, пише УНН.
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"Сьогодні я сподіваюся, що п'ятий пакет санкцій буде остаточно затверджений послами і, нарешті, за письмовою процедурою Радою ЄС з закордонних справ", - сказав Боррель.
"Його (нафтового ембарго - ред.) немає в п'ятому пакеті санкцій, який сьогодні обговорюватиметься, це лише мета. Але (...) це буде обговорюватися в понеділок на Раді ЄС з закордонних справ міністрами. І рано чи пізно, сподіваюся, раніше, це станеться", - зазначив голова дипломатії ЄС.
На його думку, п'ятий пакет санкцій буде ухвалено не пізніше 8 квітня.
Раніше
5 квітня ЄС оголосив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до пропозицій щодо якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо, зокрема, імпорту нафти досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, своєю чергою, що, на його думку, санкції щодо російських нафти і газу "рано чи пізно знадобляться".