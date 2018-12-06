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"Нафтогаз" уже заплатил более 21 млрд грн дивидендов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” перечислил в государственный бюджет более 21,5 млрд грн дивидендов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании, передает УНН.

"Нафтогаз" уже заплатил более 21 млрд грн дивидендов

“НАК ”Нафтогаз Украины“перечислила в ноябре в государственный бюджет 8,1 млрд грн дивидендов, согласно графику, согласованному Кабинетом Министров Украины”, — говорится в сообщении.

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По состоянию на 6 декабря 2018 года “Нафтогаз” уже оплатил в государственный бюджет более 21,5 млрд грн дивидендов из запланированных на этот год 29,4 млрд грн. Остаток в 7,9 млрд грн госкомпания должна заплатить до 25 декабря 2018 года.

Согласно распоряжению Правительства № 384-р от 25 апреля 2018 года и № 535-р от 26 июля 2018 года, сумма дивидендов, которые компания перечислит в государственный бюджет в 2018 году, будет составлять 75% чистой прибыли, полученной компанией за 2017 год.

В 2017 году НАК “Нафтогаз Украины” оплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 13,3 млрд грн.

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Ранее Счетная палата Украины поставила под сомнение возможное занижение суммы на 1,7 млрд грн при выплате дивидендов в бюджет при увеличении чистого дохода в 2017 году на 48%.

НАК “Нафтогаз Украины”, 100% акций которого принадлежит Кабмину, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Чистую неконсолидированную прибыль НАК в 2017 году — 39,3 млрд грн, чистый доход — 187,9 млрд грн. Наиболее прибыльная отрасль — транзит природного газа, который принес 36,5 млрд грн дохода в 2017 году.

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