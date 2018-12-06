"Нафтогаз" вже сплатив понад 21 млрд грн дивідендів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” перерахував до державного бюджету понад 21,5 млрд грн дивідендів. Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії, передає УНН.
“НАК „Нафтогаз України“ перерахувала у листопаді до державного бюджету 8,1 млрд грн дивідендів, згідно з графіком, узгодженим Кабінетом Міністрів України”, — йдеться у повідомленні.
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Станом на 6 грудня 2018 року “Нафтогаз” вже сплатив до державного бюджету понад 21,5 млрд грн дивідендів із запланованих на цей рік 29,4 млрд грн. Залишок у 7,9 млрд грн держкомпанія має сплатити до 25 грудня 2018 року.
Згідно із розпорядженнями Уряду № 384-р від 25 квітня 2018 року та № 535-р від 26 липня 2018 року, сума дивідендів, які компанія перерахує до державного бюджету у 2018 році, буде становити 75% чистого прибутку, отриманого Компанією за 2017 рік.
У 2017 році НАК “Нафтогаз України” сплатила дивіденди у розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі 13,3 млрд грн.
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Раніше Рахункова палата України поставила під сумнів ймовірне заниження суми на 1,7 млрд грн при виплаті дивідендів до бюджету при збільшенні чистого доходу у 2017 році на 48%.
НАК “Нафтогаз України”, 100% акцій якого належить Кабміну, об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
Чистий неконсолідований прибуток НАК у 2017 році - 39,3 млрд грн, чистий дохід — 187,9 млрд грн. Найбільш прибуткова галузь — транзит природного газу, який приніс 36,5 млрд грн доходу у 2017 році.