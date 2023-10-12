Нафтогаз: в этом году газодобычу увеличили на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В этом году газодобыча в Украине увеличена на 7%, и нынешнюю зиму планируется пройти за счет газа собственной добычи. Об этом сказал глава правления и СЕО НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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«В этом году мы увеличили добычу на 7%, и на самом деле в этом году мы планируем пройти эту зиму на газе украинской добычи», - заявил Алексей Чернышов.
Детали
Алексей Чернышов уверяет, что у Украины абсолютно достаточно газа для того, чтобы пройти отопительный сезон. В хранилищах, которые находятся на глубине 3000 метров, преимущественно на западе нашего государства, сейчас есть около 16 миллиардов кубометров голубого топлива.
Также Чернышов добавил, что в украинских хранилищах также есть газ, накопленный нерезидентами. Иностранные трейдеры, именно во время войны, доверили Украине более 2 млрд кубометров газа, что является весомым показателем доверия к Украине.
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